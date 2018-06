Otthagyta az Electronic Arts-ot az elkaszált Star Wars játék rendezője

Hideg zuhanyként jött a Visceral Games tavalyi feloszlatása, hisz egy roppant ígéretes Star Wars játék volt a tarsolyukban, most pedig azt is megtudtuk, hogy a projekt élén lévő Amy Henniggel mi történt.

Míg a Visceral Games eredetileg egy lineáris narratívára épülő Star Warst szeretett volna összerakni,, mely időről időre frissülni fog újabb tartalommal, hogy visszahozzák a játékosokat.A projekt élén bábáskodó Amy Hennig most elárulta, hogy valójában ő már január óta nem dolgozik az EA-nél, és jelenleg egy indie stúdió alapításával foglalatoskodik, ahová 15 embernél többet nem nagyon szeretne felvenni. Hennig csapata VR játékok terén is igyekszik megvetni a lábát, tehát mondhatjuk, hogy az írónő úgy gondolta, hogy inkább most hátrébb lépne két lépést, és kicsiben folytatja. Kívánjuk neki a legjobbakat!