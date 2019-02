Amy Hennig szerint ma már nem készülhetne el az Uncharted

Amy Hennig, az Uncharted-játékok írója a Venture Beat magazinnal osztotta meg véleményét arról, hogy egy Uncharted kaliberű játék a mai ipartrendben egész egyszerűen nem készülhetne el.

Állítása szerint Nathan Drake első kalandja egy rövid, kifejezetten csak kampányszekcióval bíró alkotás volt, mindenféle multiplayer jellegű megmozdulást mellőzve, így amikor a játékosok befejezték, nem volt mit csináljanak.Mostanra már rengeteg tartalommal kell bírnia egy egyjátékos szoftvernek, egy nyolcórás játék szóba sem jöhetne, illetve mindenféleképp kell valamilyen online részleg. Kiemelte Hennig továbbá a nyilvánvalót is, miszerint a mostani ipar a battle royale és a játék, mint szolgáltatás irányba tendál.Az írónő véleménye szerint szó sincs arról, hogy az egyjátékos kalandok halottak lennének, szimplán átalakulnak.Természetesen Hennig megemlékezett a God of Warról, a Red Dead Redemption 2-ről és a Spider-Manről, viszont szerinte ezek olyan hosszú játékok, hogy sokan be sem fejezik őket, és őt személy szerint ez az őrületbe kergetné, mint történetmesélő.