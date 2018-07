Amy Hennig nem hibáztatja az EA-t a Visceral Games Star Wars-játékának törlése miatt

Nem maradt szálka Amy Hennig szemében, hogy az Electronic Arts végül nemet mondott a Visceral Games Star Wars-játékára, mert a legendás írónő tisztában van a jelenlegi piacon az egyjátékos élmények helyzetével.

Amy minderről a spanyol Gamelab fejlesztői eseményen beszélt, ahol miután átvette a Honor Award elismerést, a közönség soraiból többen is rákérdeztek az írónőnél az Electronic Arts égisze alatt elindított Star Wars-projektre, aminek törlése - de sokkal inkább egyfajta újraindítása - miatt Hennig nem hibáztatja a kiadót.A veterán fejlesztő kiemelte, hogy tisztában van a jelenlegi piacon a single player játékok helyzetével, ezáltal ezek a projektek nagyon drágák és nagyon kockázatosak lettek, és sokak szerint nem hozzák azt az ár-érték arányt mint a többjátékos lövöldék, hiszen kevesebb időt lehet eltölteni velük, és nem is élő szolgáltatásként működnek.Amy hozzátette, hogy, mert a jelenlegi piacon nagyon rémisztő a helyzet, hiszen Hennig szerint hiába szereti ő is ezt a stílust, manapság nem tartható fenn.Persze lát megoldást, így szerinte a rövidebb, olcsóbb élmények és a kedvezőbb árak tartós megoldással szolgálhatnának digitális terjesztés mellett. Amy egyébiránt januárban elhagyta az EA kötelékét, hogy saját stúdiót alapítson, ahol egy kísérleti projekt mellett egy VR-játék fejlesztésébe kezdett.