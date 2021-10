Amy Hennig Marvel-játékon dolgozik

A Skydance New Media, a korábbi Uncharted kreatív igazgató, Amy Hennig által vezetett játékfejlesztő stúdió a Marvel Entertainmenttel együttműködve új videojátékot készít, ahogyan az kiderült a mai bejelentésükből

A készülő cím egy narratívára épülő, blockbuster akció-kalandjáték lesz, amely egy teljesen eredeti történetet és a Marvel-univerzumot veszi alapul - közölte a Marvel. A vállalatok nem jelentették be, hogy mely Marvel-karakterek szerepelnek majd a játékban, illetveHennig 2019-ben csatlakozott a Skydance-hez azzal a szándékkal, hogy "úttörő szerepet vállaljon a technológia segítségével történő, magával ragadó történetek újszerű elmesélésében". Ez a közelgő Marvel-cím lesz az első projekt a Skydance New Mediától, amelyet azért hoztak létre, hogy a történetközpontú szórakoztatást állítsa a középpontba.Mielőtt Julian Beak veterán Electronic Arts fejlesztővel megalapította a Skydance New Media-t, Hennig az EA-nél dolgozott, ahol egy törölt Star Wars-projekten dolgozott, előtte pedig a Naughty Dognál, ahol az Uncharted-sorozat fejlesztését vezette.