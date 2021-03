Megerősítésre került a Fall Guys negyedik szezonja, amivel egyetemben az is kiderült, hogy egy evidens crossovert is szállítani fog az évad, lévén azzal a játékkal csomagkapcsolják, ami nagyjából a Mediatonic battle royale-jával egy időben robbant be.

Természetesen mi másról lenne szó, mint az Among Us-ról, ami szintúgy a tavalyi év második felének nagy sikercíme volt, mint a Fall Guys . Most a két alkotás fúzióba lép a Fall Guys negyedik szezonjában, ahogyan arról az alábbi kedvcsináló is árulkodik.Minden platformon március 22-én fog debütálni az évad, azaz pontosan egy hét múlva várhatjuk a nagy startot, addig is pedig ismerkedjetek az alábbiakban, hogy mit is várhattok majd a kérdéses szezontól. Íme: