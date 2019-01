Amint megjelenik a Devil May Cry 5, a rendező máris nekiáll dolgozni a következő játékán

Hideaki Itsuno egy igazi példakép lehet a játékiparban tevékenykedőknek, lévén bár eredetileg a roppant mód félresikerült Devil May Cry 2-höz kötötték a nevét, nem hagyta, hogy ez a bukás letörje, és több remek címbe is besegített.

Sőt, igazából a Devil May Cry 2 sem az ő kudarca volt, hiszen a megjelenés előtt négy hónappal került be rendezőként a fejlesztésbe, így mondhatni mentette, ami menthető. Utána olyan játékokban vett részt, mint például a Dragon's Dogma vagy a Capcom Vs. SNK 2.Most 11 év után pedig ismét szállít egy számozott Devil May Cry-t a közönség számára, sőt a 4Gamer magazinnak elárulta, hogy mindent belead, hogy remekül sikerüljön, ráadásulItsuno viszont ezt követően sem fog nagyon lepihenni, lévén, mely kapcsán azt ígéri, hogy keményen fog dolgozni, hogy mindenki elvárásainak megfeleljen. Annyit tett még hozzá, hogy amint lehet, bejelenti ezt a titokzatos projektet.