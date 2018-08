Amerikai focizni is lehet az NBA 2K19-ben

Már egy évtizede annak, hogy a 2K felhagyott az amerikai focis játékok gyártásával, lévén a rivális Electronic Arts minden évben jelentkezik a Madden-szériával, most viszont egy hangyányit felveszik velük a versenyt.

Az NBA 2K19 -ben helyet kapott a "The Neighborhood" névre keresztelt lehetőség, mely már a tavalyi felvonásban is szerepelt, ezúttal viszont sokkal több lehetőségünk lesz ezen a virtuális játszótéren, akárElég sokszínű választékot tár elénk az előzetes, kérdéses, hogy ezek közül miket tudunk majd ténylegesen kipróbálni, illetve azt sem tudjuk még, hogy ezek a minijátékok csak tessék-lássék módon lesznek benne az NBA 2K19 -ben, vagy akár online is játszhatjuk őket barátainkkal.

