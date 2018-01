Amerikában minden idők leggyorsabban fogyó otthoni konzolja lett a Nintendo Switch

Nemcsak Japánban, hanem Amerikában is elképesztően nagy népszerűségnek örvend a Nintendo Switch - jelentette be mindezt a vállalat ottani részlege, amiből kiderült, hogy a masina a régióban minden idők leggyorsabban fogyó otthoni konzolja lett.

Mint megtudtuk, ami olyan páratlan teljesítmény, hogy azzal még a Nintendo Wii-t is lekörözte a gépezet, hiszen utóbbi sikergép is csak 4 milliót tudott összehozni ennyi idő alatt.Kiderült továbbá, hogy a legkelendőbb játékok a régióban a Super Mario Odyssey és a The Legend of Zelda: Breath of the Wild voltak, így míg előbbi alkotást a Switch-tulajdonosok 60 százaléka, utóbbit 55 százalékuk vette meg, de a dobogóra a Mario Kart 8 is felkerült.