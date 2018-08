Amerikában már elindult a Red Dead Redemption 2 marketingkampánya, íme az első reklámok

Bár itthon még meglepően ritka, ha a hirdetőtáblákon videojátékokhoz kapcsolódó reklámokkal találkozhatunk, a tengerentúlon azonban egészen általános, hogy egy több millió dolláros büdzséből készülő alkotás esetében ilyen téren is tombol a hype.





Tökéletesen bizonyítja mindezt a Red Dead Redemption 2 esete, mely bár csak ősszel érkezik, ellenben a Rockstar és a Take Two máris nekiláttak offline kampányokkal bombázni az embereket Amerikában, az alábbi képeket például New Yorkban lőtték, ésBár sok esetben az efféle reklámok extra információkkal is szolgálnak a játékok kapcsán, a Red Dead Redemption 2 azonban ebből a szempontból is kivételt képez, hiszen csak pár ismerős arc, például John Marston és Dutch Van der Linde néznek velünk farkasszemet a hirdetésekről. A Red Dead Redemption 2 várhatóan október 26-án jelenik meg PS4-re és Xbox One-ra.