Ambiciózus újdonságokat ígérnek 2020-ra a No Man's Sky-hoz

Hihetetlen, de még mindig nincs vége a No Man's Sky tartalmi újításainak, ugyanis a Hello Games ambiciózus újításokat szellőztetett meg a 2020-as évre, annak ellenére, hogy már az elmúlt hónapok során is kaptunk egy kazal ingyenes kontentet.

A fejlesztők ígérete szerint a továbbiakban is igen érdekes finomságokat kapnak a rajongók, ugyanis teljes mértékben átszerveződött a vállalat az otthoni munkára, így nemcsak a kisebb projektjüknek számító The Last Campfire-t tudják maradéktalanul fejlesztgetni, azonban az elkövetkezendő hónapokban még a No Man's Sky-t is fel tudják tölteni friss tartalommal.Konkretizálni bár nem konkretizálták a srácok, hogy mire készülnek, ellenben így a koronavírus idején, amikor mindent halasztanak a távmunkára történő átállás miatt, különösen nagy öröm, hogy a No Man's Sky ugyanazzal a lendülettel fog előrerobogni, mint eddig.