Két karakterbemutatón már túl vagyunk, Fl4k és Amara viszont még hátravan, már ami a Borderlands 3 főhőseit fókuszba állító trailereket illeti, azonban utóbbi most megkapta a saját prezentációját.

Az aktuális felvonás szirénje egy igazi darálógép lesz, aki akár hat "szellemkart" is meg tud idézni, ergo ezúttal ő lesz az a karakter, aki a nyers fizikai erőt képviseli. Ezenfelül, kíváncsiak vagyunk, mennyi fog ebből megjelenni a játék során.Korábban Zane és Moze is kapott már trailert, úgyhogy már csak Fl4k van hátra, akiről talán a legkevesebbet tudjuk a karakterek közül, szóval tárt karokkal várjuk az ő bemutatóját is.

