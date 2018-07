Alpesi passzív hűtés feketében: bemutatkoztak az Arctic új passzív CPU hűtői!

A prémium minőségű hűtőiről ismert Arctic bejelentette, hogy újabb termékekkel bővítették ki az Alpine termékcsaládot, ezáltal bemutatkozott az Alpine AM4 és az Alpine 12, melyek egyaránt passzív megoldást biztosítanak processzoraink számára.

Az AMD AM4 és Intel 115X platformokkal egyaránt kompatibilis újdonságok teljes egészében néma hűtést kínálnak maximum 47W-os processzorok számára, méghozzá egy forradalmi újdonsággal, a fekete eloxált alumínium hűtőbordákkal, melyek nemcsak optikailag javítják a termék megjelenését, hanem az anódos oxidációval kialakított megoldással jobb hőelvezetés is vár ránk.A gyártó szerint mindkét passzív hűtő - melyek lényegében ugyanúgy néznek ki - nagy előnye, hogy nem telepedik meg rajtuk a por, így az Alpine AM4 és az Alpine 12 is hosszú évekig használható karbantartás nélkül,, mint kibontani egy palack ásványvizet.A non plus ultra azonban csak most következik: az Arctic Alpine AM4 és az Alpine 12 egyaránt mintegy 13 eurós, tehát nagyjából 4 ezer forintos ajánlott fogyasztói áron kerül forgalomba a gyártó sajtóközleménye szerint.