Álomszép házat mutatott be a Thermaltake

A Thermaltake a CES 2018 alkalmából újabb álomszép, kifejezetten gamereknek vagy tuningmániás felhasználóknak szánt számítógépházat mutatott be View 91 Tempered Glass RGB Edition Super Tower név alatt.

A prémium kategóriába sorolható házikó szinte teljes mértékben átlátszó, ezáltal 5 milliméteres vastagságú edzett oldal- és előlapot kapott, amihez kitűnő hűtés is társul, hiszen a gyártó négy 14 centis Riing Plus LED RGB ventilátort épített belé, amivel a termékA View 91 mindemellett további két 20 centis ventilátor befogadására képes a felső részén, ami mellett még 6 darab ugyanekkora propeller építhető a belső részekre, még három pedig a ház aljár, miközben persze modern vízhűtés is könnyen elfér benne.A szép kis toronyba egyébiránt akár XL-ATX alaplap is építhető 12 darab 3,5 vagy 2,5 hüvelykes HDD és SSD társaságában, miközben CPU hűtőből legfeljebb 20 centi magasat, VGA-ból 60 centi hosszút, tápból pedig akár 22 centiset is be tud fogadni,

