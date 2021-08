A VentureBeat újságírójától, a Jeff Grubbtól származó pletykák kapcsán mindig külön leszögezzük, hogy nagyon óvatosan kezeljétek a hírt, tekintve hogy emberünk több kétes kimenetelű tippmixet tett a játékiparon belül az elmúlt időszakban, mint amennyi még vállalható lenne.

Emberünk most a Sony saját bejáratú adássorozata kapcsán dobta be az értesüléseit , miszerint ő úgy tudja, hogy a stúdió szeptembert célozza egy potenciális új State of Play epizóddal. Arról még nem tudni, hogy ezen a prezentáción egy játékra fókuszálnak majd, vagy majd darálják a bejelentéseket.A State of Play-en ritkán várhatunk nagy leleplezéseket, inkább gameplayeket mutogatnak az érkező játékaikból, néhány update-et villantanak, meg kisebb indie címekkel is előszeretettel foglalkoznak.