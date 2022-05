Állítólag streaming eszközt dob piacra az Xbox

A Microsoft azt tervezi, hogy beszáll a játékok streaming üzletágába, az ügyet ismerő személyek szerint - a VentureBeat beszámolója alapján a Microsoft a következő 12 hónapon belül tervezi egy Xbox felhőalapú játékstreaming eszköz piacra dobását.

Formáját tekintve hasonló lehet egy Roku koronghoz vagy egy Amazon Fire TV Stickhez. A forrás szerint az eszközzel a felhasználók nemcsak az Xbox Game Pass Ultimate szolgáltatáson keresztül elérhető játékokat, hanem filmeket és tévéműsorokat is streamelhetnek majd.De nem csak egy fizikai stickről vagy korongról van szó. A Samsung okostévék állítólag Xbox streaming alkalmazást kapnak a készülékekhez. A streaming stickekhez hasonlóan ez is valamikor a következő 12 hónapban fog megjelenni.Ha a Microsoft mégis elkészíti a fent említetteket, az nem lenne meglepő. Még 2016-ban, az E3-on Phil Spencer megjegyezte, hogy a játékvilág változik, és hogy bár a konzolok továbbra is fontos részét képezik az ökoszisztémának, a legtöbb ember több eszközön is játszik, és ez megváltoztatja a játékról való gondolkodásunkat.