Elvileg már sosem fog elkészülni a Sonic Mania 2

Sonic Mania eredetileg 2017-ben jelent meg, és minden jel szerint hatalmas sikert aratott a Sega és a Sonic-franchise számára, ezért számos rajongó feltételezte, hogy a Sega és a fejlesztőcsapat Evening Star Studios valamikor a jövőben kiadja a folytatást.

Sajnos egy jól értesült forrás által nyilvánosságra hozott új információ szerint úgy tűnik, hogy a Sonic Mania 2 talán soha nem is fog elkészülni. Egy Zippo névre hallgató videojáték-ipari bennfentes blogjában nemrég azt írta, hogy a Sega az első játék megjelenése óta eltelt évek alatt belsőleg elvetette a Sonic Mania folytatásának terveit.Zippo kifejtette , hogy ennek oka a jelek szerint a Sega és az Evening Star Studios közötti valamiféle összeütközés lehetett. A szóban forgó blog nem bocsátkozott túl sok konkrétumba arról, hogy mi is történt, de azt állította, hogy a Sega of America volt az a részlege a Segának, amelyik problémásnak bizonyult. Zippo azt állította, hogy, ami a kiadó és az Evening Star közötti szakításhoz vezetett.