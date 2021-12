Állítólag ott lesz a The Game Awards-on a Senua's Saga: Hellblade 2

Már jó pár éve, hogy bejelentették a Senua's Saga: Hellblade 2-t, lévén a Microsoft 2019 decemberében a The Game Awards-on lépett színpadra, hogy leleplezze a Ninja Theory várva várt folytatását.

A játékkal kapcsolatos frissítések azóta is ritkák voltak, de lehetséges, hogy ez hamarosan megváltozhat. Jeff Grubb újságíró a GamesBeat Decides podcastben nemrég azt állította, hogyGrubb már korábban is ezt állította, amit más bennfentesek is megerősítettek, és Grubb a mostani podcastben azt mondja, hogy mivel ő nem hallott semmi ellenkezőjét, továbbra is úgy gondolja, hogy az alkotás bemutatásra kerül az eseményen.

