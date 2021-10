Még januárban jelentették be, hogy a Vicarious Visions, avagy többek között a Tony Hawk's Pro Skater remake-jéről híres stúdió egyesül a Blizzarddal, most pedig kiderült, hogy ez a vállalati lépés azt jelenti, hogy a fejlesztő a nevét is megváltoztatja.

A Polygon beszámolója szerint a Vicarious alkalmazottai kezdetben, ami érthető feltételezés, hiszen a márkanév megannyi nagyszerű játék szinonimája.De egy szerda reggeli gyűlésen a munkatársak megtudták, hogy az egyesülés részeként a Vicarious Visions név, amely a stúdió 30 évvel ezelőtti megalapítása óta létezik, megszűnik. Hogy mire változtatják, nem hozták nyilvánosságra.