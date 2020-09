Többször is felmerült már a pletyka, hogy netán a Ubisoft egy Prince of Persia remake-en dolgozik , viszont most Jason Schreier, a Bloomberg megbízható újságírója konkretizálta értesüléseit, miszerint a pár nap múlva esedékes Ubisoft Forwardon fogjuk látni a játékot.

Nagyon úgy fest egyébként, hogy az eredeti Prince of Persia: The Sands of Time kerül felújításra, mivelhogy Daniel Ahmad, a neves leaker és iparági belsős megosztott egy mindössze négy másodperces videót, amiben semmi több nincs, mintEzen a hangeffektek határozottan a The Sands of Time-ból származnak, úgyhogy ha esetleg feltűnik az eventen a játék címe, akkor ne lepődjetek meg. Reméljük, minőségi remake vár ránk!