Állítólag nagyon limitált lesz a szárazföldi játékmenet a Skull & Bones-ban

Most egy ismert bennfentes, Tom Henderson által az Exputer-en megjelentetett jelentés további részleteket árult el a várva várt Skull & Bones-ról, habár ezek nem éppen biztatóak az összképet nézve.

A cikkben Henderson azt állítja, hogy a legutóbbi játéktesztelési kör szerint a Skull and Bones- ami egy olyan játék esetében, amely olyan tökéletesen többjátékos részvételre szabottnak tűnik, különösen egy olyan világban, ahol a Sea of Thieves című hajócsatajáték olyan jól megy, eléggé meglepő.Henderson emellett azt is állítja, hogy a Skull and Bonesban korlátozott lesz a szárazföldi játékmenet. Bár az élmény középpontjában természetesen a vitorlázás és a hajóalapú harcok állnak, sokan arra számítottak, hogy a játék egy jelentős része a Sea of Thieves-től nem eltérően a gyalogos játékmenetre is koncentrál majd. Úgy tűnik azonban, hogy ez nem így lesz.Henderson szerint , azon kívül, hogy a szárazföldön beszélgethetünk az NPC-kkel, hogy eladjuk a zsákmányt, fejlesszük a hajónkat és hasonlók, a játékmenet túlnyomó többségében csak a hajónkkal fogunk játszani.Még ha anyagokat is akarsz begyűjteni, akkor is úgy fogod ezt megtenni, hogy a szárazföldön nézed meg a nyersanyagokat, miközben továbbra is irányítod a hajódat és megnyomsz egy gombot.Eközben, ha településeket és erődöket fosztogatsz, miután a hajóddal meggyengítetted őket, a legénységed automatikusan rajtaüt, és a gyalogos harcok nélkül a játékosoknak maguknak kell részt venniük ezekben a rajtaütésekben.