A tegnapi nap folyamán írtunk róla, hogy jelen pillanatban a GSC World csapata nem számol a PS5-ös változattal a STALKER 2 kapcsán, viszont a nyilatkozatból már sejthettük, hogy nagyon valószínű, hogy mindössze egy ideiglenes exkluzivitásról van szó, és ez most beigazolódni látszik.

A The Verge legfrissebb értesülései úgy szólnak, hogy mindössze három hónapig lesz csak Xbox-exkluzív a játék, utána már a PlayStation kínálatában is napvilágot láthat a S.T.A.L.K.E.R. 2 . PC-re természetesen jön ettől függetlenül,Ebből fakadóan tehát a PlayStation 5-ös változat elvileg nem sokkal azután már be fog robogni, hogy megérkezik az Xbox Series S / X-es verzió, ha minden igaznak bizonyul.