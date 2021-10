Állítólag még előkészületi fázisban tart az Obsidian új RPG-je, az Avowed

Az Obsidian Entertainment egyszer már odasózott a Bethesdának a The Outer Worlds-szel, hogy tudnak ők igazi Fallout-játékot készíteni még akkor is, ha ők nem hajlandóak, és az Avowed dal úgy fest, hogy idejekorán megszorongatják a The Elder Scrolls-sorozatot is.

A tavaly bejelentett címről eddig vajmi keveset hallhattunk, de a Windows Central értesülései jóvoltából kicsit közelebb kerültünk az igazsághoz. Állítólag a projekt még bőven az előkészületi fázisban tart, viszont jó hír, hogyEzenfelül az is friss infó, hogy rombolható környezettel fog szolgálni a program, például a tűzgyújtó képességek lángokban hagyja a különböző területeket. Még erősen pre-alpha változatról beszélhetünk, nem is játszható maga a játék, de a 2022-es E3-ra már ezt is abszolválhatják. No de hogy mikor jelenhet meg? Ez itt a nagy kérdés...