Állítólag márciusban ismét hallunk az Elden Ring felől

A modern videojátékok egyik legnagyobb mémje egyértelműen a FromSoftware által dédelgetett Elden Ring , hiszen most már több mint másfél éve (!) nem hallunk arról az alkotásról, amelyben George R R Martin is besegít.

A legfrissebb pletykák szerint most, és ráadásul nem is akárkitől jött az infó. Maga Jeff Grubb, a VentureBeat magazin újságírója tette közzé az általa tudott információt, mindezt úgy, hogy a múltban már többször is sikeresen árulkodott idő előtt.Nyilván ettől függetlenül érdemes szódával kezelni a dolgot, hiszen nincs kizárva, hogy időközben változott a helyzet, és nem lesz semmi az egészből, de bízzunk a legjobbakban, hogy hamarosan végre tényleg többet megtudunk a hallgatagságban élő produktumról.