Állítólag már 18 hónapja dolgoznak a Detroit: Become Human alkotói egy új Star Wars-játékon

Egy francia YouTube videós és ex-újságíró, Gautoz szeptember 16-án dobta be az értesüléseit a közösbe, miszerint a Quantic Dream frissen véglegesítette szerződését a Sony-val, és most a Disney-vel írnak alá - méghozzá egy Star Wars projekt kapcsán.

Ez önmagában még kevés lenne, viszont egyéb források is arról szónokolnak, mely szerint, és a végső löketet Tom Henderson adta meg.Az iparági belsős kitett ugyanis egy képet a Detroit: Become Human egyik karakteréről, rárakva két fénykardot. Mindenféle kommentár nélkül. Nem kell sokáig agyalnunk, hogy ez túl sok ahhoz, hogy véletlen egybeesésnek lehessen nevezni, hogy ennyi forrás egymástól függetlenül ugyanazt az infót dobja be...