Állítólag majdnem Hollywood egyik legnagyobb neve játszotta Joelt a The Last of Us sorozatban

Mint azt mostanra tudjuk, az HBO Pedro Pascalra osztotta Joel szerepét a készülő The Last of Us sorozatban, ellenben a legfrissebb pletykák elárulják, hogy nem sokon múlt, hogy Hollywood egyik legnagyobb neve kapja meg a lehetőséget.

A Full Circle Cinema értesülései szerint az HBO felkereste ugyanis az Oscar-díjas Matthew McConaughey-t, hogy formálja meg a főszereplőt, azonban mint azt a mellékelt ábra mutatja, végül nem ő lett a soros. Nem tudni pontosan, hogy ő mondta le a dolgot, vagy inkább az HBO hátrált ki.Sokáig rebesgettek több nevet is, akik eljátszhatták volna Joelt, azonban mindenképp érdekes lett volna látni McConaughey-t a szerepében, lévén a True Detective-vel és a Mielőtt meghaltam című filmben nyújtott teljesítményével bőven letette már a névjegyét színészkedés terén.