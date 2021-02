Állítólag Kojima majdnem fejlesztett Stadiára egy epizodikus horrorjátékot

A VGC értesülései szerint majdnem egy óriási üzletet ütött nyélbe a Google, lévén úgy tudják, hogy majdnem megszerezték Hideo Kojimát egy exkluzív szerződés keretein belül, aki egy epizodikus horrorjátékot fejlesztett volna a platformra.

Aktívan folytak a tárgyalások a két fél között, míg nem a keresőóriás vállalat határozott úgy, hogy nem folytatják a produkciót, és csírájában halt el a projekt. Sőt, még, de végül ez a koncepció is elhalt.Rengeteg projektet elkaszált a Google a forrás szerint, például a Splinter Cell producere, Francois Pelland is készített volna egy multiplayer játékot, valamint egy zenés cím is készült a Harmonix által, míg nem ez is dugába dőlt - arról meg már nem is beszélve, hogy a Journey to the Savage Planet második részét is törölték.