Állítólag készül az Immortals: Fenyx Rising folytatása

Bár a Ubisoft termelésének nagy része a Far Cry, a Watch Dogs, az Assassin's Creed és a többi már ismert brandre épül, a fejlesztő időről időre új IP-ket dob piacra, és néha-néha ez be is válik.

2020-ban kaptuk meg az Immortals Fenyx Risingot, egy görög mitológián alapuló, nyitott világú akció-kalandjátékot, amely részben a Breath of the Wild, részben az Assassin's Creed Odyssey kombinációja volt. Úgy tűnik, a játék elég sikeres volt ahhoz, hogy folytatást kapjon. Egy új információ szerint, amelyet Tom Henderson tett közzé az Xfire-en, a Ubisoft elégedett volt az Immortals Fenyx Rising teljesítményével, és zöld utat adott a folytatásnak.Feltehetően az eredeti játékot fejlesztő stúdió, a Ubisoft Quebec a felelős, és a projekt jelenleg a gyártás előkészítésénél tart.