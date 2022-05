Állítólag jön az Arma Reforger, ami felvezeti az Arma 4-et

Egy kiszivárgott marketing útmutató azt állítja, hogy az Arma sorozat következő játéka az Arma Reforger lehet, amely a Bohemia Interactive új Enfusion motorját használja, ami nem az Arma 4.

Az Arma 4 fejlesztésének bonyolultsága miatt a Bohemia szándéka szerint az Arma Reforger egy híd lesz a jelenlegi Arma közösség és az új játék között, amely egy új közönségnek - a konzolos játékosoknak - is bemutatná a franchise-t. Az Arma Reforger állítólag Xbox és PlayStation konzolokra is megjelenik majd.A marketingkalauz a Reddit Gaming Leaks and Rumours nevű fórumára került fel . Széles körben hitelesnek kezelik, tekintve, hogy egy múlt heti bejegyzés szerint maga a Bohemia tart május 17-én egy The Future of Arma prezentációt.A szivárgás szerint a játék egy fiktív szigeten, az Atlanti-óceánban lévő Everon nevű szigeten fog játszódni, közel egy másik fiktív "Armaverse" szigethez, Maldenhez. A legjelentősebb felháborodás, hogy a játék "egy alternatív 1989-ben" fog játszódni, az amerikai és a szovjet erők közötti konfliktus idején.Úgy pozícionálják, mint egy "katonai szimulációs játékot (szemben a 'szimulátorral')", ami közvetlenebbül azt jelenti, hogy talán az Arma Reforger egy kicsit elérhetőbb lesz, mint korábban.A Bohemia nyilvánvalóan azt is reméli, hogy az Enfusion motor és technológia modderek számára történő kiadásával a tényleges Arma 4 megjelenése előtt, már a megjelenésre egy ütőképes modder közösség áll majd rendelkezésre.