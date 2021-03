Állítólag ismét a második világháborúba repülünk az idei Call of Dutyval

Friss hírek érkeztek a 2021-es Call of Duty-játék kapcsán, hiszen egyrészt amúgy is borítékolható volt, hogy az idei esztendőt sem ússzuk meg új etap nélkül, másrészt pedig olykor-olykor pletykálták már az új részt - és bizony most is érkezett néhány leak.

Állítólagosan a Sledgehammer által fejlesztett produktummal megint csak a második világháborúba fogunk repülni, és elviekben jelenleg Vanguard munkacímen fut a projekt. Természetesen benne van a pakliban, hogy ez változzon a megjelenésig, azonban a tűzhöz közel álló források elmondták a Eurogamer munkatársainak, hogy az Activision megtartaná ezt az elnevezést.Eredetileg úgy szólt a fáma, hogy egy alternatív idősíkban játszódik majd az új rész, ennek ellenére az említett források megerősítették, hogy