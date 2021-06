Állítólag holnap bejelentik és egyből ki is adják a Star Wars Jedi: Fallen Order PS5-ös változatát

Ha minden igaz, akkor a mostani E3-on izgalmas bejelentéssel készül az Electronic Arts, mivel a The Gamer magazin értesülései szerint számos beszállítói lánc már megkapta a készleteket a Star Wars Jedi: Fallen Order PS5-ös változatából.

Base Game : 53.87 GB pic.twitter.com/BrzcBq6WDC — Edith Laser (@aus_weis) June 9, 2021

Állítólag holnap, azaz pénteken kerül bejelentésre a next-gen port, sőt ezzel egyetemben kapásból meg is fog jelenni. Azóta már a Sony szerverein feltűntek a játékhoz kapcsolódó trófeák is, melyek szintúgy ezt az információt hivatottak alátámasztani, arról meg már nem is beszélve, hogy a telepítői képről is jött egy leak, miszerintGyakorlatilag borítékolható, hogyha rendelkezünk PS4-en a szoftverrel, akkor ingyen és bérmentve megkapjuk PS5-re is a felturbózott változatot, de azért várjuk meg ezzel a bejelentést.