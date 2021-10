Állítólag hamarosan ismét jön látnivaló a Hogwarts Legacy-ból

Egy megbízható iparági leaker, Millie A a közösségi médiáján keresztül izgalmas infókat hintett el a WB Games és az Avalanche Studios gondozásában készülő Hogwarts Legacy -ről, mely szerint hamarosan újabb látnivalók érkeznek.

This month or December?s Game Awards. — Millie A (@millieamand) October 1, 2021

Ugyebár a szóban forgó cím eredetileg idén debütált volna, de végül a COVID-19 miatt eltolták a 2022-es esztendőre, egyelőre meg nem nevezett időpontra. Tavaly szeptemberben láttuk először és utoljára mozgásban a játékot, most viszont a már említett forrás szerintElnézve azt, hogy többször is pontosan adott le infót Millie A. a hivatalos bejelentések előtt, bőven van okunk azt feltételezni, hogy most sem tévesek az értesülései.