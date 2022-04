Állítólag felvásárolhatják a Ubisoftot

A Bloomberg pénteki értesülése szerint a magántőke-befektetési társaságok kezdenek körözni a Ubisoft felett - a tárgyalások még korai szakaszban vannak, de olyan cégek érdeklődnek irántuk, mint a Blackstone és a KKR.

Még ha nem is magántőke, a Kotaku által az elmúlt hónapokban megszólaltatott jelenlegi és korábbi Ubisoft-fejlesztők úgy vélik, hogy a vállalat végül eladja magát valakinek a részvényárfolyam csökkenése és a folyamatos gyártási nehézségek közepette.A Bloomberg szerint a Blackstone és a KKR & Co., a világ két legnagyobb magántőke-befektetési cége tanulmányozta a francia üzletágat, és előzetes felvásárlási érdeklődést mutatnak a Ubisoft iránt, deA Kotaku forrásai szerint a Ubisoft az elmúlt években több külső tanácsadó céggel is szorosan együttműködött, hogy auditálják az üzletág különböző részeit.Bár a vállalatok ezt azért teszik, hogy nyereségesebbé váljanak és felkészüljenek a jövőre, a Kotaku által megszólaltatott források szerint ez annak a jele, hogy a Ubisoft megpróbálja rendbe tenni a könyvelését egy esetleges eladásra.