Állítólag elkaszálták a pleykált új Resident Evil játékot

Az év elején fény derült egy készülő Resident Evil Outrage nevű projektre, ami a korai pletykák szerint a játék egy ideiglenes Switch-exkluzív játék volt, melynek főszereplője Rebecca Chambers, az eredeti Resident Evil, majd később a Resident Evil Zero egyik kiemelkedő karaktere.

Azonban egy új híresztelés szerint, amelyet az ismert Nintendo bennfentes, NateDrake tett közzé, úgy tűnik, hogy ez a játék már nem létezik, de azt is jelzi, hogyA Famiboards fórumán Drake azt mondta az embereknek, hogy jobb, ha elfelejtik a Resident Evil Outrage-t. Amikor erről kérdezték, azt mondta, hogy bár a projekt még létezhet valamilyen formában, a játék, ahogyan azt egykor ismerték, hivatalosan is törölve van. Azt is elmondta, hogy a korábbi hírekkel ellentétben a játék többjátékos alapú volt.Ami a Switch címet illeti, azt mondta, hogy az egy teljesen más projekt, mint az Outrage, de nem biztos benne, hogy a Switch cím még mindig aktív fejlesztés alatt áll.