Állítólag Don Salieriről szól majd az új Mafia-játék

A hónap elején jelentek meg hírek arról, hogy a Hangar 13 egy olyan Mafia-játékon dolgozik, amely az előző három rész előzménye lesz, és a projekt állítólag jelenleg a fejlesztés korai szakaszában van.

Most újabb lehetséges részletek derültek ki a játékról, az XboxEra társalapítója, Nick Baker jóvoltából, az XboxEra podcast legutóbbi epizódjában. Baker szerint a Mafia 4 (vagy bármi is lesz végül a címe) a 19. század végén és a 20. század elején fog játszódni.A játék története állítólag Don Salieri-re fog összpontosítani, aki - ahogy az eredeti Mafia (vagy annak 2020-as remake-je) ismerői emlékezhetnek rá - a Salieri bűncsalád feje, akinek a főhős, Tommy Angelo dolgozik.Érdekes módon Baker azt is elmondta, hogy forrása azt mondta neki, hogy a Mafia 4 egy lineárisabb játék lesz, szemben a teljesen nyitott világgal, ami inkább az első két Mafia-játékhoz hasonlítana, mint a Mafia 3-hoz.

