Állítólag az IO Interactive egy fantasy játékot fejleszt az Xbox számára

Korunk egyik legizgalmasabb stúdiójává nőtte ki magát az IO Interactive, hiszen most alaposan letette a névjegyét a csapat a Hitman 3-mal, azonban mindeközben készülőben van egy James Bond-játékuk, és ki tudja még, miféle finomságokat kotyvasztanak.

Nos, a legfrissebb pletykák szerint egy fantasy programon is ügyködnek, amely a Project Dragon munkacímen fut, és az az érdekesség benne, hogy ezt elviekben az Xbox égisze alatt készítik. A Windows Central dobta be először az értesüléseit ezzel kapcsolatban, majd a Eurogamer alá is támasztotta az információt.Elvileg, és ha minden igaz, akkor egy középkori világban játszódik, ahol természetesen még sárkányok is vannak.