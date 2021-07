Állítólag az első rész remake-je lesz az új Dead Space-játék

Jeff Grubb, a VentureBeat lottókirálya (avagy újságírója) ismét feladott egy tippmix-szelvényt a legújabb pletykájával , lévén emberünk szerint az új Dead Space az első epizód teljes értékű remake-je lesz, hasonlóan, mint mondjuk két éve volt a Resident Evil 2 Remake.

Persze a példa sántít, hiszen a Capcom esetében ott eltelt több évtized, valamint egy teljes nézetváltás és grafikai felújítás is történt, míg a Dead Space a mai napig megállja a helyét, és bőven elég lenne neki egy remaster is, így meglepő lenne, ha valóban remake-elné a címet az Electronic Arts és az EA Motive.Emellett új gameplay mechanikákat is át fog venni a remake elviekben a többi Dead Space-epizódból, bár ez esetben reméljük, hogy nem a harmadik rész mikrotranzakciós megoldására gondolnak. Azért óvatosan, Grubb már párszor lövöldözött vakon a leakek terén...