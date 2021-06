Állítólag a The Last of Us miatt lőtték le a Resistance 4-et

Colin Moriarty iparági belsős értesülései szerint a Resistance-sorozat nem véletlenül lett kaszálva, lévén bár benyújtottak egy vázlatot egy esetleges új etap kapcsán, ellenben a The Last of Us miatt végül lelőtték a fejlesztést.

Állítása szerint a Resistance 4-et az Insomniac Games egy ponton bemutatta a PlayStation vezetőinek.A Sacred Symbols podcast egyik legutóbbi epizódjában Moriarty elárulta, hogy a PlayStation részben elutasította az Insomniac Resistance 4 ötletét, mert már túl sok más poszt-apokaliptikus játék volt tervben. Pontosabban,Annak ellenére, hogy kiábrándító hallani, hogy a Resistance 4 majdnem megvalósult, a Sony számára biztosan bölcs döntés, hogy a first party kínálatát ezáltal jóval sokszínűbbé tudta tenni.

