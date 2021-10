Állítólag a legendás Wu-Tang Clannal a főszerepben készít új RPG-t az Xbox

Az iparági bennfentesek szerint az Xbox a Brass Lion Entertainmenttel egy dolgozik egy Wu-Tang Clan témájú játékon, amely jelenleg a "Shaolin" nevet viseli - a Wu-Tang Clan ugyebár minden idők egyik legnagyobb hatású hip-hop bandája.

A Windows Central szerint - Jeff Grubb újságíró is megerősítésse az infókat - az Xbox állítólag a Brass Lion Entertainment fejlesztőcsapattal dolgozik egy külső nézetes RPG-n, amelyA Wu-Tang Clan állítólag a játék soundtrackjének elkészítésében is fontos szerepet vállal, ami azonban a játékkal kapcsolatos további információkat illeti, nem sok információ látott napvilágot. A Brass Lion társalapítójának, Manveer Heirnek egy tweetje szerint, amit az év elején tettek közzé, egy be nem jelentett akció-RPG-n dolgoznak, dögös anime-esztétikával.