Állítólag a John Wick írójával készül a Streets of Rage filmadaptáció

A hírek szerint a Sonic-filmek folyamatos sikere után a Sega és a dj2 Entertainment a John Wick írójával dolgozik a klasszikus Sega beat 'em up, a Streets of Rage filmadaptációján.

A Deadline ma számolt be arról, hogy a következő Sega videojáték, amely filmadaptáció útján kerül a mozikba, a '90-es évek Genesis-slágere, a Streets of Rage lesz. A hírek szerint a Sega ismét a dj2 Entertainmenttel áll össze, ugyanazzal a produkciós házzal, amely a Sonic The Hedgehog-filmek mögött áll. Az adaptációt Derek Kolstad,A Deadline forrásai úgy tudják, hogy "on spec" írta a forgatókönyvet, ami hollywoodi szakzsargonban azt jelenti, amikor egy író csak úgy megír valamit kéretlenül, és elküldi a stúdióknak.