Állítólag a High Republic korszakban játszódik a Quantic Dream Star Wars-játéka

A Quantic Dreamnél jelenleg készülő titokzatos Star Wars-projekt a hírek szerint a franchise új High Republic korszakában játszódik, amit nemrégiben indítottak útjára a kánon keretein belül.

A Star Wars-játékot még nem jelentette be hivatalosan a Disney vagy a Quantic Dream. A játék fejlesztéséről azonban már többször is kiszivárogtak részletek, ez a legújabb infó pedig a VentureBeat munkatársa, a Jeff Grubb által megosztott pletykából származik A jelenleg Star Wars Eclipse címre keresztelt projekt a gazdag High Republic korszakban játszódik,. Fontos, hogy ez nem összetévesztendő a több ezer évvel korábban játszódó Régi Köztársasággal.Ezt az időszakot jelenleg számos egymásba fonódó regény, képregény, hangjáték, hangjáték, manga és egyéb apróságok fő színtereként használják, miközben a fő Star Wars-filmsorozat egy nagyon is szükséges szünetet tart.Grubb kijelentette, hogy szerinte az Eclipse még 2021 vége előtt bemutatkozik, ergo jó eséllyel a The Game Awards-on már látni fogjuk.