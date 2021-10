Állítólag a héten érkezik az Uncharted film első trailere

A hírek szerint a héten érkezik az első trailer a Sony közelgő élőszereplős filmadaptációjához, a Naughty Dog videojáték-franchise-ához, az Unchartedhez, amely még nem kapott kedvcsinálót.

Az Uncharted kapcsán 2020-ban jelentették be, hogy a Venom rendezője, Ruben Fleischer lesz a film direktora, a forgatókönyvet pedig Art Marcum és Matt Holloway (Vasember) írja. A forgatás egész 2020-ban zajlott, és a COVID-19 járvány miatti többszöri csúszást követően végül 2022. február 18-án kerül a mozikba.Daniel "DanielIRPK" Richtman értesülései szerint a Sony Pictures a jelek szerint most csütörtökön, október 21-én fogja közzétenni az Uncharted első trailerét. Mivel a filmet néhány hónapon belül mutatják be, logikus lenne, hogy hamarosan megjelenik egy trailer,