Egy nemrégiben tartott konferenciahívásból derült ki, ahol a Ubisoft megerősítette, hogy a Skull & Bones megjelenését 2023 áprilisáig bezárólag tervezi - sőt az Avatar: Frontiers of Pandora és a Mario + Rabbids: Sparks of Hope is eddig várható.

Vannak "további izgalmas játékok" is, amelyeket a Ubisoft ebben az idősávban tervez kiadni, bár konkrétumokat arról nem árultak el, hogy pontosan melyek ezek.A Skull & Bones fejlesztése a hírek szerint eléggé rázós volt a színfalak mögött, a játék nem volt eléggé fókuszált és számos változtatáson ment keresztül a fejlesztési folyamat során. Ha azonban a Ubisoft valóban úgy gondolja, hogy a Skull & Bones 2023 áprilisára megjelenik, akkor úgy tűnik, hogy a projekt végre sínen lehet.