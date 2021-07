Állítólag 2022 elejére csúszott a Horizon: Forbidden West

A Bloomberg értesülései szerint a Sony úgy határozott, hogy 2022 elejére tolta az idei nagy tripla-A megjelenését, nevezetesen a Guerrilla Games égisze alatt készülő Horizon: Forbidden West et, melynek a mostani esztendő végén kellett volna eredetileg debütálnia.

A Bloomberg a tűzhöz közeli forrásokra hivatkozva dobta be az információt , ezzel pedig megerősítették a VentureBeat újságírójának, Jeff Grubb értesüléseit, aki még előttük hírt adott a halasztásról. A lépés mindig is benne volt a levegőben, tekintve hogy félmondatok erejéig eddig is elhintették, hogy lehet, hogy halasztás tárgya lesz Aloy második kalandja.Eredetileg az ünnepi szezonban jelent volna meg a játék, azonban még nem tudni, hogy egészen biztosan halaszt-e a Sony. Várjuk a hivatalos közleményt!