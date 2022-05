Állítólag 200 millió dollárt bukott a Square Enix a Marvel-játékokon

David Gibson, az MST Financial elemzője szerint - a Metro beszámolója alapján - a Square Enix 200 millió dollárt veszített a Marvel's Avengers és a Marvel's Guardians of the Galaxy között, ami úgy tűnik, hogy a Crystal Dynamics és az Eidos Montreal számára az utolsó csepp volt a pohárban.

A veszteség ellenére az Embracer Group, a Crystal Dynamics, az Eidos és az SE Montreal majdani tulajdonosa továbbra is érdeklődik mindkét Marvel-alapú cím iránt, és a jelek szerint megkeresést küldött a Disney-nek, hogy vegye át mindkét játék kiadói jogait, ami jelenleg függőben van.A Marvel's Guardians of the Galaxy nem tűnik kérdésesnek, de a Marvel's Avengersnek van egy tartalmi útiterve, és állítólag a jövőben több új frissítést kap majd. Ha az Embracer Group átveszi a játék kiadói jogait, nem tudni, hogy hajlandóak lennének-e továbbra is támogatni a játékot.