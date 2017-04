All in One géppel bővül az ASUS Zen család

Az ASUS Zen széria főként az okostelefonok és a hordozható számítógépek kapcsán lehet ismerős a hazai felhasználóknak, hiszen itthon mindkét területen szép számmal vannak jelen a Zen-kategóriás termékek.

Ezek egyre kifinomultabb külsőt és erősebb belsőt kínálnak a felhasználóknak, sokszor pedig az árra sem lehet igazán panaszunk, hiszen gyártó igyekszik megtartani a jó ár/érték arányt. Nemrég egy másik kategóriában, az All in One gépek piacán jelent meg a Zen brand, méghozzá a Zen Aio ZN220ICUK okán.A vállalat ugyanis egy új, Intel Core i5-7200U processzorral szerelt modellt dob piacra, mely a hozzátartozó Intel HD Graphics 620-as grafikus egység és 8GB DDR4 memória társaságában hajtja meg amegjelenő Windows 10-et. A gép egészen kecses külsővel rendelkezik, az irodai környezet mellett otthon is jól mutatna az asztalon, a kinti ára pedig 1000 dollár körül lesz.