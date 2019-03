Alkotója továbbra is szívesen készítene egy új Dead Space-játékot

Újabb reménysugarat gyújtott a Dead Space -sorozat folytatásával kapcsolatban a franchise eredeti alkotója, Glen Schofield, aki a hírek szerint még mindig nem tett le arról, hogy egyszer folytassa a szériát.

Glen a The Game Informer Show részeként beszélt róla, hogy bár rengeteg játékot készített a múltban, azonban mindegyik közül a Dead Space -t folytatná a legszívesebben, de nyilatkozatában ő is elismerte, hogy a jelenlegi piacon az EA képtelen lenne eladni egy efféle játékot abban a formájában, ahogy a Dead Space 4 fejlesztése annak idején elindult.Ezzel az alkotó arra utalt, hogy jelenleg nincs kereslet az egyjátékos élményekre, tehát ha a Dead Space vissza is tér - amiben ő nagyon reménykedik -, akkorGlen egyébiránt kiemelte, hogy a háttérben folyamatosan dolgozik újabb videojátékokon, és következő műve egy sötét sci-fi alkotás lesz, hasonló az Alien vagy a Mass Effect világához.