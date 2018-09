Alig tucatnyi pálya lesz induláskor a Call of Duty: Black Ops 4-ben?

Bár minden tekintetben a többjátékos élményekre koncentrál majd a Call of Duty: Black Ops 4 , azonban a legfrissebb értesülések szerint az alkotás ennek ellenére sem bővelkedik a csataterekben.

Ennek az oka nyilván az, hogy később zsíros DLC csomagokkal még egyszer megvetessék a játékot a rajongókkal, az MP1st által szerzett részletek alapján ugyanis az alkotásban az induláskor mindössze 12 csatatér kap majd helyet, de ebből csak hét helyszín lesz teljesen új, ami azért kellemetlen, mertA lap hozzáfért ugyanis a premierre tervezett pályalistához, ami alapján kijelenthető, hogy kezdésre hét új helyszínt táraztak be a Call of Duty: Black Ops 4 -hez, ami mellett öt újra felhasznált korábbi csatateret is találunk majd. Ha érdekelnek a pályanevek, az alábbiakban találod a listát:ArsenalContrabandFrequencyGridlockHaciendaPayloadSeas SideFiring RangeJungleSlumsSummitNuketown