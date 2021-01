Alig jelent meg, de máris elkaszálták a Fallout: New Vegas - The Frontier modot

Hiába fejlesztették éveken át, hiába öltek bele elképesztő mennyiségű munkaórát és hiába adott sokak szerint nagyobb élményt, mint az eredeti Fallout: New Vegas , a minap egy huszárvágással törölték a kapcsolódó The Frontier blogot az éterből.

Illetve a Nexus Mods oldaláról, ahol kifejezetten aggasztó üzenet jelent meg a készítők részéről, akik elmondták, hogy az egyik fejlesztőjük, konkrétan ZuTheSkunk, amit a stúdió többi tagja mélységesen elítél, azonban hiába határolódtak el kollégájuktól, a lavina közben már megindult.A művész tette miatt ugyanis most az egész csapat bűnhődik, hiszen hiába tették ki azonnal maguk közül és törölték a Discord közösségből is, a mod fejlesztése és támogatása így is azonnal leállt, noha azt nem értjük, hogy a The Frontier modot miért kellett ezért leszedni a világhálóról. Ha csak nem azért, hogy átvizsgálják az egészet hasonló tartalmak után kutatva.