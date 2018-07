A Dontnod Entertainment bejelentette, hogy bár nem fogyott túl rosszul, ellenben bizonyára ők is egy kicsit többet vártak Vampyr című akció-szerepjátékuktól, mely egy hónap alatt alig félmillió példányt produkált.

Hogy pontosak legyünk, a hivatalos számok szerint, ami annak ellenére is meglepő, hogy egy kellemesen egyedi hangulattal és élményekkel kecsegtető, a szakma által szintén kedvelt műről beszélünk.A készítők természetesen így is büszkék az elért eredményre, és tisztában vannak azzal, hogy egy új sorozat kezdő darabja ritkán lehet olyan sikeres, mint a Life is Strange, mely szintén az ő nevükhöz kötődik ugyebár.