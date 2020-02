Alig bírod kivárni a Ghost of Tsushima megjelenését? Akkor játssz addig a Dreams-es verzióval!

A Ghost of Tsushima nyáron várhatóan most már tényleg megjelenik, ám azért az még jócskán odébb van, így könnyen elképzelhető, hogy sokaknak nehezére esik a várakozás, most viszont érkezett egy kisebb mentőöv.

Azt már régóta tudjuk, hogy a szintén PS4-exkluzív Dreams -en belül tulajdonképpen bármit meg lehet valósítani az égegyadta világon, most azonban még magasabbra emelték a felhasználók a lécet. Készült ugyanis egy olyan alkotás a Dreams -en belül, amely a Ghost of TsushimaElképesztő mennyiségű munkaóra lehet egy ilyen alkotásban, és azért azt se felejtsük el, hogy alig egy éve van a piacon a Dreams - mi lesz itt több év múltán, amikor megjelennek azok a művek, amik jelen pillanatban is készülnek az ambiciózus álmodók kezei között?